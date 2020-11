[아시아경제 배경환 기자] 켐온 켐온 217600 | 코스닥 증권정보 현재가 5,210 전일대비 220 등락률 -4.05% 거래량 8,126,927 전일가 5,430 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 켐온, 주가 5760원.. 전일대비 0.88%【전문가추천】 전문가들이 꼽은 급상승 유망 종목 'TOP3' 켐온, 주가 5880원.. 전일대비 1.2% close 은 66억원을 투자해 연구 4동을 신축하는 내용의 신규시설투자를 결정했다고 26일 공시했다.

