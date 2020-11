"돈 받고 손님과 잠자는 직업 있다" 중학교서 日 신종직업 소개 물의

[아시아경제 김봉주 기자] 최근 한 중학교에서 진로진학 수업에서 '여성이 돈을 받고 손님과 잠을 자는 일본의 신종 직업'을 소개해 비난을 샀다.

대전교육청은 한 중학교에서 유튜브 등을 활용해 1학년 진로진학 수업을 진행하면서 일본에서 여성이 손님 옆에서 잠을 자고 돈을 받는 모습을 미래 신종 직업으로 보여줬다고 26일 밝혔다.

일본서 10년 전부터 유행한 이 직업은 여성이 일정 금액을 받고 고객 옆에서 잠을 자고 접촉할 때마다 추가 요금을 받는다. 영상에는 1시간 이용 금액과 팔베개 등 신체 접촉 금액 등이 그대로 소개됐다.

이를 본 학생들은 미래직업으로 소개하기에 부적절하다며 이의를 제기했고, 일부 학부모들도 학교 측에 중학교 1학년에게 잘못된 가치관을 심어줄 수 있다며 항의했다.

학교 측은 해당 "교사가 수업 전에 문제가 될 만한 부분을 삭제한 편집본을 만들었지만, 수업에서 실수로 전체 영상이 실행된 것"이라는 입장이다.

대전교육청 관계자는 "학교 측에 영상 교육에 앞서 반드시 내용을 재점검할 수 있도록 지도하고 학교 교원들에게는 성 인지 감수성 연수 등을 시행하는 방안을 협의하고 있다"며 "영상을 접한 아이들 가운데 필요한 경우 심리치료도 제공할 계획"이라고 밝혔다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr