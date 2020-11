[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교 청소년상담평생교육학과는 최근 백인관에서 ‘제10회 학술제’를 개최했다고 26일 밝혔다.

‘오늘도 빛나는 너에게’라는 주제로 진행된 이번 학술제는 재학생들이 대면과 비대면으로 진행된 교과 및 비교과 활동을 통해 배우고 체험한 내용을 발표하고 공유하기 위해 마련됐다.

학술제는 재학생과 졸업생, 가족회사 실무자, 대학원생, 학과 교수 등 40여 명이 참가했으며 학과 유튜브를 통해 예비신입생들에게도 실시간으로 방영됐다.

한편 청소년상담평생교육학과는 매해 학술제를 통해 재학생들의 청소년상담과 청소년지도, 평생교육과에 대한 역량을 강화하고 있다.

