[아시아경제(성남)=이영규 기자] 가천대학교 총동문회장에 송성근 ㈜아이엘사이언스 대표가 선출됐다.

송 회장은 가천대 전자공학과 2004 학번이다. 임기는 내년 1월부터 2년이다.

송 회장은 "총동문회 활성화를 위한 플랫폼 구축과 장학 재단 기금 확충, 동문회관 건립을 위한 모금 활동을 활발하게 펼치겠다"고 밝혔다.

송 회장은 2008년 재학 중 대학 창업보육센터에서 창업했으며 지난해 12월 코스닥에 상장됐다.

