경남 거제시장, 국회 찾아 내년도 국비확보 사활

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 거제시장이 25일과 26일 양일 간 국회를 방문해 내년도 국비확보를 위한 총력전을 펼쳤다.

변광용 시장은 2021년도 정부 예산 국회 예산결산특별위원회 예산안조정소위원회가 열리고 있는 가운데 국회를 찾아 예결특위 박재호(예결위 소위) 의원과 박홍근(예결위 소위) 간사를 만나 지역현안사업이 전액 반영될 수 있도록 지원을 요청했다.

이 날 변 시장은 ▲국도14호선(일운 소동 단구간) 확포장 공사(63억)▲거제시 노동복지회관 리모델링 사업(21억) ▲국도5호선(거제 장목~창원 구산) 교량 실시설계비(5억) ▲2021년 희망근로 지원사업(90억) ▲2021년 지역주도형 청년일자리사업(32억) 등 모두 5건에 대해 사업 내용과 필요성을 설명하고, 국회 심의단계에서 관련 예산의 증액을 건의했다.

변 시장은 우선 선박과 해양플랜트 수주 급감으로 지역 내 대규모 인력 구조조정이 불가피하고, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 지역경제가 더욱 침체함에 따라 희망근로사업과 지역주도형 청년일자리사업 등 고용안정대책이 절실함을 강조했다.

예결특위 의원들과 면담을 마친 변 시장은 곧장 농해수위 최인호(더불어민주당 수석대변인) 의원을 만나 2021년 어촌 뉴딜 300 공모사업을 비롯한 장목항 국가어항 개발사업, 지세포항 다기능어항 개발사업 등 지역 해양수산사업에 대한 지원을 건의했다.

변 시장은 “이번 국비확보가 조선업 불황과 코로나19로 이중고를 겪고 있는 거제 경기 회복을 위한 마중물이 될 수 있도록 예산이 최종 확정될 때까지 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

내년도 정부예산안은 이달 예결위 소위의 심사를 거쳐 다음 달 2일 최종 확정될 예정이다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr