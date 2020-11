▷주재료(2인분)

닭 가슴살 1조각, 곤약 100g, 당근 1/8개, 피망 1/4개, 소금·후춧가루 약간씩, 식용유 약간, 물 1컵

▷조림장 재료

간장 2, 설탕0.5, 맛술 1, 다진 마늘 0.5, 후춧가루

▷만들기

★ 요리 시간 30분

글ㆍ사진=네츄르먼트 제공