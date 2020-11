호남대 CHAMP ‘제5기 원우 사랑방’ 특강

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 사회융합대학원 ‘차이나 최고경영자과정(CHAMP)’은 최근 공자아카데미에서 ‘제5기 사랑방’ 모임을 갖고 원우로 활동하고 있는 그린요양병원 안수기 원장과 들꽃방 차병호 대표를 강사로 초청해 특강을 진행했다고 26일 밝혔다.

안수기 강사는 ‘동양 미인의 조건(성과 상징)’을 주제로 한 특강에서 ‘동양 미인이란 어떤 조건인가?’라는 의제를 던지면서 인문학적 관점에서 동서양의 문화 현상을 비교하는 시간을 가졌다.

차병호 강사는 ‘꽃으로 만드는 아름다운 세상’을 주제로 평생 꽃과 함께 걸어온 강사의 진솔한 삶의 여정을 꽃 이야기로 풀어냈다.

CHAMP과정은 한국과 중국의 석학과 전문가들의 오프라인 강좌와 중국연수 등으로 구성되고, 내달 9일까지 진행된다.

호남대 사회융합대학원과 공자학원이 공동 개설한 호남대 CHAMP과정(China advanced management Program)은 G2로 부상한 중국을 바로 알기 위해 중국의 역사·문화·정치·경제·사회·외교·언어 등에 관한 체계적인 교과과정을 제공한다.

또 참가자 전원에게 호남대 총장 수료증 수여와 공자학원 중국어 회화 과정 수강 등 다양한 특전이 주어진다.

