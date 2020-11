전남소방 ‘교육체험영상’ 공모…안전교육도 전개

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)는 도민들을 대상으로 랜-선(온라인)으로 만나는 ‘교육체험 영상’을 공모한다고 26일 밝혔다.

이번 공모는 가족과 함께 응급·재난상황에 대처하는 체험 영상을 찍으며 사회적 거리두기로 자칫 소홀해질 수 있는 우리 주변의 안전에 대해 생각하고자 추진됐다.

내년 2월 28일까지 도민 누구나 공모에 참여할 수 있다.

가족과 함께 각종 소방안전체험영상을 촬영하여 도내 소방서 담당자 메일이나 핸드폰으로 접수하면 된다.

각 소방서에서는 학교 및 지역주민들을 대상으로 중점 홍보를 통해 접수한 영상을 비대면으로 피드백 해주고, 응급상황별 표준영상을 제공해 올바른 대처능력을 함양하기 위한 소방안전교육도 진행할 예정이다.

자세한 사항은 가까운 시·군 소방서 예방안전팀에 문의·신청하면 된다.

전남소방 관계자는 “도민이 공감하며 즐길 수 있는 비대면 안전문화 행사 제공을 통해 응급·재난상황에서 대처할 수 있는 능력이 함양되길 바란다”고 말했다.

