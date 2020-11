강진군, 민원제도개선 행정안전부 장관상 수상

[아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군은 2020년 국민 생활 밀접 민원제도개선 우수사례 경진대회에서 ‘드론으로 가설건축물 도로명주소 부여’ 사례로 행정안전부 장관상을 받았다고 26일 밝혔다.

‘민원제도개선 우수사례 경진대회’에는 중앙부처, 전국지자체 및 시·도교육청이 참여해 국민 생활과 밀접한 민원제도 전반에 관해 제도개선 사례를 발굴하고 있다.

이번 경진대회에는 총 156건의 개선사례가 접수됐으며 서면 심사와 온라인투표, 전문가 심사 과정을 거쳐 강진군의 사례가 행안부 장관상으로 최종 선정됐다.

강진군의 드론 활용 도로명주소 부여 서비스는 귀농·귀촌에 따른 주말농장, 관리사, 농막 등 배치도면이 없는 건물을 대상으로 실시되고 있다.

담당 공무원이 드론으로 촬영한 사진을 배치도면으로 제작해 도로명주소가 필요한 군민에게 제공하고 있으며 시간과 비용을 절감시키는 서비스로 이용자들의 큰 호응을 얻고 있다.

경진대회의 시상은 내달 중 개최되는 ‘민원 공무원의 날’ 기념식에서 수여될 예정이다.

이뿐만 아니라 강진군은 2020년 도로명주소 업무추진 평가에서도 우수지자체로 선정돼 행정안전부 장관상을 받았다. 2020년 국민 생활 밀접 민원제도개선 우수사례 경진대회에 이은 연속 수상이다.

이승옥 군수는 “‘여민동락’의 자세로 기존의 불편한 점들을 적극적으로 개선하기 위해 노력하는 한편 군민의 실생활에 도움을 줄 수 있는 다양한 민원서비스를 지속해서 제공해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김용수 기자 kys86120@naver.com