[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 26일 온-나라 PC 영상회의 및 대면회의를 통해 ‘2020 스마트산림대전’을 열었다고 밝혔다. 스마트산림대전은 지능형기술을 산림에 접목·활용하기 위해 추진하는 산림청의 기술개발 및 연구사업 현황을 국민과 함께 공유·소통하는 자리로 마련됐다. 스마트산림대전 참석자가 가상·증강현실 기술로 산불재난 대응 교육 시스템을 체함하고 있다. 산림청 제공

