26일 서울 노원구청에 마련된 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 선별진료소에서 노원구 소속 공무원과 가족·지인 등 관계자들이 검체 검사를 받기 위해 대기하고 있다. 서울시에 따르면 지난 24일 첫 확진자가 나온 뒤 확진자와 같은 부서에서 일한 근무자 15명이 잇따라 추가 양성 판정을 받았다. /문호남 기자 munonam@

