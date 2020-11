임영수 전남도의원 ‘부모교육 지원 조례안’ 대표발의

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회는 임영수 의원(보성1, 더불어민주당)이 대표 발의한 ‘전라남도 부모교육 지원 조례안’이 26일 보건복지환경위원회 심의를 통과했다고 밝혔다.

이번 조례안은 올바른 부모역할을 실천해 건강한 가정을 꾸릴 수 있도록 부모교육 활성화를 제도화하기 위해 마련했다.

주요 내용은 부모가 자녀의 올바른 성장을 위해 필요한 지식이나 정보, 기술을 습득해 부모 역할을 원활히 수행할 수 있도록 지원하는 모든 학습활동을 담았다.

특히 도지사가 도민에게 부모교육의 기회를 제공해 매년 수립·시행하는 건강가정교육계획에 프로그램 연구 개발·평가와 재원조달에 관한 사항을 명문화했다.

임영수 의원은 “맞벌이·한부모 가족 증가 등으로 가족 돌봄, 교육 기능이 약화됐다” 며 “부모교육 활성화를 통해 부모의 역량을 키워 가정이 건강한 전남 만들기에 일조하길 바란다” 고 밝혔다.

