◇사장 승진

▲이방수 사장 CSR팀장

◇부사장 승진

▲정현옥 부사장 경영혁신팀장

◇전무 승진

▲박장수 전무 ▲이재원 전무 통신서비스팀장

◇상무 선임

▲김성기 상무 ▲이종근 상무

◆실리콘웍스

◇사장 승진

▲손보익 사장 실리콘웍스 CEO

◆지투알

◇상무 선임

▲김동현 상무 ▲송광륜 상무 ▲이상권 상무

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr