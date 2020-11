인천신항 '컨'터미널 혼잡 개선한다…워킹그룹 운영

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천항만공사는 선광신컨테이너터미널(SNCT), 한진인천컨테이너터미널(HJIT) 등 인천 신항 2개 '컨'터미널의 게이트 진입구간과 인근도로 혼잡을 개선하기 위해 유관기관과 워킹그룹을 구성·운영한다.

워킹그룹은 항만공사를 비롯해 인천지방경찰청, 도로교통공단 인천지부, 연수구, 인천연구원, 화물연대 인천지부, 컨테이너터미널 운영사 등으로 구성되며 다음 달부터 본격 협의를 시작할 예정이다.

공사에 따르면 SNCT와 HJIT는 터미널 당 하루 3000대 이상의 차량이 출입한다. 특히 평일 오전 11시부터 오후 2시 사이 출입 차량이 집중돼 터미널 출입 게이트 앞 도로가 매우 혼잡한 실정이다.

그동안 공사는 인천경찰청, 도로교통공단 등과 함께 터미널 인근 신호등의 신호간격을 조정하는 등 인천 신항 터미널 주변 교통혼잡도를 개선하고 운전자들의 교통 불편을 해결하기 위해 노력해왔다.

이번 워킹그룹을 통해 도로차선 개선, 불법 주·정차 단속 등 보다 근본적이고 효과적인 해결 방안을 모색할 방침이다.

이정행 인천항만공사 운영부문 부사장은 "워킹그룹의 논의와 대안 모색에 전문성과 실행력을 갖출 수 있도록 각 기관의 전문가와 실무책임자급이 참여할 예정"이라며 "인천항이 보다 빠르고 효율적인 물류서비스를 제공할 수 있도록 지속적인 관심과 노력을 기울이겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr