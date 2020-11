기보, 삼성전자·경기도와 함께 동반성장 'Biz기술설명회' 개최

삼성전자 협력사 등을 대상으로 우수기술 중소기업 신사업 참여 장터 제공

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 25일 삼성전자, 경기도와 공동으로 'Biz기술설명회'를 개최했다고 밝혔다. 삼성전자 상생협력아카데미 교육센터에서 진행된 이번 설명회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 예방을 위해 온라인 방식으로 진행됐으며, 신기술 개발과 신사업 기회를 모색하는 73개사의 경영진과 연구원 등 180여명이 참여했다.

이날 설명회는 총 3개의 세션으로 나눠 동시에 온라인으로 진행됐으며, 기술보증기금이 추천한 중소·벤처기업의 유망기술, 대학·연구기관의 사업화 연계 우수기술, 경기도에서 추천한 러시아 기업의 소재·부품·장비분야 혁신기술 등이 소개됐다.

이종배 기보 이사는 "포스트 코로나 시대에 전 산업 분야에서 거대한 변화가 예상되고 있는 가운데, 기술이전을 통해 우수기술을 적극 도입하고 과감한 사업화 추진을 통해 위기를 새로운 성장의 기회로 만드는 업사이드 전략이 필요하다"면서, "기보는 우수 기술기업을 위해 기술이전·사업화 지원업무를 적극 추진하고 있으며 앞으로도 지속적인 관심을 가지고 국내 기술기업의 개방형 혁신 지원을 위해 앞장서겠다"고 했다.

