갤럭시Z플립2 화면 더 선명해지고 가격 내린다

120Hz 주사율 지원·베젤 얇아져

내년 1분기 이후 공개 전망

[아시아경제 한진주 기자] 갤럭시Z플립2의 디스플레이가 더 선명해지고 베젤이 줄어들 것으로 예상된다.

25일(현지시간) IT팁스터인 아이스유니버스는 웨이보를 통해 갤럭시Z플립2에 120Hz 주사율을 지원할 것이라고 전망했다.

지난 9월 출시된 '갤럭시Z폴드2'에서는 120Hz 주사율을 지원했고 내년 출시되는 갤럭시Z플립의 디스플레이까지 확대 적용하면서 화면이 전작 대비 개선될 것으로 예상된다.

디스플레이 주사율은 초당 보여주는 화면의 숫자를 나타내는 지표로 높을수록 고사양 게임이나 영상을 시청할 때도 화면 재생이 부드러워진다.

이와 함께 갤럭시Z플립2의 베젤이 더 얇아지고 가격대도 전작보다 더 낮아질 것이라는 전망도 나온다. 갤럭시Z폴드2처럼 베젤이 얇아져 디스플레이 크기가 커지는 것이다.

갤럭시Z플립 시리즈는 165만원에 출시됐는데 100만원 초중반대로 가격이 인하될 경우 폴더블 대중화 시기를 앞당기는 추진력을 얻을 수 있게 된다. 이밖에 갤럭시Z플립2는 스테레오 스피커가 포함돼 오디오 음질도 개선될 것으로 예상된다.

삼성전자는 내년 1월 초 언팩을 열어 갤럭시S21을 공개할 예정이지만 갤럭시Z플립2는 이후에 공개된다. 1분기 이후에 출시될 가능성이 높다. 갤럭시S21과 함께 공개할 경우 카니발라이제이션(시장잠식)이 일어날 수 있다는 점을 우려한 것으로 보인다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr