LG 디오스 식기세척기 스팀, 식중독 원인균 3종 제거

[아시아경제 이동우 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 87,200 전일대비 300 등락률 -0.34% 거래량 214,948 전일가 87,500 2020.11.26 10:36 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 차량용 인포테인먼트, 유럽서 최고 스마트 기술 선정LG전자, 하이브리드 '초고화력' 전기레인지 출시LG전자, 에티오피아서 콜레라 백신 접종 후원…3년-4만명 대상 close 는 디오스 식기세척기 스팀이 식중독 원인균 3종을 제거해 준다고 26일 밝혔다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 87,200 전일대비 300 등락률 -0.34% 거래량 214,948 전일가 87,500 2020.11.26 10:36 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 차량용 인포테인먼트, 유럽서 최고 스마트 기술 선정LG전자, 하이브리드 '초고화력' 전기레인지 출시LG전자, 에티오피아서 콜레라 백신 접종 후원…3년-4만명 대상 close 는 최근 세계김치연구소와 함께 디오스 식기세척기 스팀의 식중독 원인균 제거 성능을 검증하는 연구를 공동 진행한 결과 식중독을 일으키는 대표적인 원인 세균인 장관출혈성대장균, 휴먼노로바이러스, A형감염바이러스 등 3종을 모두 99.999% 제거했다.

이번 연구에서는 물을 100도로 끓여 만든 트루스팀 기능이 있는 '디오스 식기세척기 스팀'의 표준코스, 고온살균·스팀 옵션을 선택한 후 젖병, 젖병꼭지, 도마, 수저류, 유리컵, 텀블러, 가위, 칼, 집게 등 12종의 집기를 실험했다. 밥그릇이나 국그릇을 사용했던 기존 시험과는 달리 이번 실험에서는 세척이 까다로우면서 위생이 중요한 집기들을 대상으로 했다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 87,200 전일대비 300 등락률 -0.34% 거래량 214,948 전일가 87,500 2020.11.26 10:36 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 차량용 인포테인먼트, 유럽서 최고 스마트 기술 선정LG전자, 하이브리드 '초고화력' 전기레인지 출시LG전자, 에티오피아서 콜레라 백신 접종 후원…3년-4만명 대상 close 는 이번 실험 결과를 토대로 향후 고객이 사용하는 다양한 집기를 대상으로 관련 시험을 지속 확대할 계획이다.

LG 디오스 식기세척기 스팀은 기존 제품과 비교해 대폭 강화된 세척력, 위생, 편의성을 인정받으며 국내 식기세척기 시장의 저변을 넓히는 데 기여하고 있다.

이 제품은 여러 전문기관들이 밥그릇이나 국그릇을 대상으로 한 실험에서 최근까지 업계에서 가장 많은 총 13종의 세균 및 바이러스를 99.999% 제거하는 살균 성능을 인정받았다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 87,200 전일대비 300 등락률 -0.34% 거래량 214,948 전일가 87,500 2020.11.26 10:36 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 차량용 인포테인먼트, 유럽서 최고 스마트 기술 선정LG전자, 하이브리드 '초고화력' 전기레인지 출시LG전자, 에티오피아서 콜레라 백신 접종 후원…3년-4만명 대상 close 는 지난해 부산대학교 감각과학연구실 이지현 교수팀과 함께 진행한 ‘식기세척기와 손설거지 비교 행동연구’를 통해 이 제품의 세척력이 손설거지보다 약 26% 뛰어나다는 것을 입증한 바 있다.

LG 디오스 식기세척기는 토네이도 세척 날개를 포함해 여러 토출구에서 입체물살을 만들어 깨끗하고 빠르게 식기를 세척한다. 특히 식기세척기 바닥에 있는 'X자' 모양의 토네이도 세척 날개가 시계 방향과 반대 방향으로 번갈아 회전하면서 만들어 낸 고압 물살이 식기에 남아있는 기름때까지 제거한다.

이 제품은 국내 제조사의 식기세척기 가운데 유일하게 석회질을 줄여 물얼룩을 줄여 주는 연수장치를 갖추고 있다.

한편 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 87,200 전일대비 300 등락률 -0.34% 거래량 214,948 전일가 87,500 2020.11.26 10:36 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 차량용 인포테인먼트, 유럽서 최고 스마트 기술 선정LG전자, 하이브리드 '초고화력' 전기레인지 출시LG전자, 에티오피아서 콜레라 백신 접종 후원…3년-4만명 대상 close 는 지난 10월 LG 오브제컬렉션 식기세척기를 출시했다. 이 제품은 설치 부담을 줄인 빌트인 디자인이다. 도어 전면에 잔여시간을 보여주는 디스플레이도 있다. 색상은 스테인리스 재질의 솔리드 그린, 솔리드 실버, 메탈 재질의 네이처 베이지다.

윤경석 H&A사업본부 키친어플라이언스사업부장(부사장)은 "고객이 안심하고 편리하게 사용할 수 있도록 위생·프리미엄 기능을 갖춘 제품을 앞세워 주방가전 시장을 선도할 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr