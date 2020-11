삼성전자서비스, 겨울철 세탁기·김치냉장고 추가 무상점검 실시

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자서비스는 김치냉장고 및 세탁기에 대한 '동절기 플러스케어 서비스'를 실시한다고 26일 밝혔다.

'플러스케어 서비스'는 수리 엔지니어가 출장 점검 서비스를 신청한 고객의 집에 방문했을 때 고객이 점검을 요청한 제품 외 다른 제품을 추가로 무상 점검해주고 제품 사용 요령 등을 알려주는 제도다.

삼성전자서비스는 계절별 제품 사용 시기를 고려해 해당 서비스를 실시한다. 제품을 본격적으로 사용하기에 앞서 맞춤형 사전점검 서비스를 제공해 고객 편의성을 향상시키기 위해서다.

초여름에는 에어컨과 냉장고, 김장철을 앞둔 초겨울에는 김치냉장고, 한파로 동파가 발생할 수 있는 겨울에는 세탁기 등을 추가로 무상 점검해준다. 플러스케어 서비시를 통해 올해 3~6월에는 전년 같은 기간보다 3배 많은 고객들이 에어컨과 냉장고 등 추가 무상점검을 받았다.

이번에 시행되는 '동절기 플러스케어 서비스'는 김장, 동파 등의 영향으로 겨울철 고객의 문의가 증가하는 김치냉장고 및 세탁기를 대상으로 내년 2월까지 진행된다.

점검 항목은 세탁기 동파 예방을 위한 설치 위치 확인, 급·배수 호스 연결 상태 점검, 김치냉장고 김치 보관 및 온도 설정방법 안내 등이다. 특히 올해 겨울은 지난해보다 추운 날씨가 예상돼 드럼세탁기 배수펌프 잔수 제거 방법 안내, 전자동 세탁기 배수호스 점검 등 세탁기 결빙 예방활동을 중점적으로 실시할 예정이다.

아울러 냉장고, 세탁기, TV 등 주요 가전 제품의 올바른 사용 및 관리방법이 기재된 QR코드도 제공해 고객이 필요한 정보를 쉽고 편리하게 찾아볼 수 있도록 하고 있다.

박성민 삼성전자서비스 기술팀장(상무)은 "고객들이 삼성전자 가전을 항상 최적의 상태로 사용하실 수 있도록 사전점검 서비스를 제공하고 있다"며 "동절기 플러스케어 서비스를 통해 겨울에도 세탁기 및 김치냉장고를 편리하게 사용할 수 있을 것"이라고 말했다.

