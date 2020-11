핑골프가 PLD 프라임 타인4(PLD PRIME TYNE4ㆍ사진)를 국내에 출시했다.

99개 한정이다. 홈페이지에서만 접수를 받아 소비자들에게 공개된다. 투어 선수들의 니즈를 반영한 프로토 타입이다. TYNE4 모델보다 작고 컴팩트한 디자인이 인상적이다. 정밀 밀링된 S25C 카본 스틸 헤드에 블랙 PVD로 고급스럽게 마감했다. 호젤에는 밀드 T6 6061 알루미늄을 적용해 관용성을 높였다. 블랙 스텔스 샤프트에 블랙 미드 사이즈 그립을 적용해 햇빛의 영향없이 집중력을 높일 수 있다. 33인치와 34인치 두 가지다. 12월1일부터 선착순 판매다.