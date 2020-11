[아시아경제 김봉주 기자] 이상순이 아내 이효리와의 근황을 공개했다.

25일 이상순은 인스타그램에 이효리와 다정하게 찍은 사진을 올렸다.

이상순은 사진에 "유리 처제가 보내준 화장품. 우리도 하얘질수 있을까"라는 글을 남겼다.

사진에서 이상순, 이효리는 화장품을 얼굴에 바르며 기분 좋은 미소를 짓고 있다. 이상순은 두 눈을 감고 있다.

연예계 대표 잉꼬부부답게 다정한 두 사람의 모습이 네티즌들의 부러움을 자아냈다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr