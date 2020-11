中 "왕이, 방한 중 고위급 교류와 국제업무 협력 강화 논할 것"

[아시아경제 이춘희 기자] 25일 방한하는 왕이 중국 외교담당 국무위원 겸 외교부장이 방한을 통해 한중 고위급 교류와 국제업무 협력 강화 등의 의제를 의논할 것으로 알려졌다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑을 통해 왕 부장의 방한 기간 논의할 의제가 무엇이냐는 질문에 이 같이 답했다.

자오 대변인은 "현재 양국관계는 안정적으로 발전하고 있다"며 "이번 왕 부장의 방한을 통해 양국 정상의 중요한 공동 인식을 실현하기를 바란다"고 말했다. 그는 이어 "우리는 양국 고위급 간 전략적 소통과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역, 생산 회복 등에 대해 논의할 것"이라며 "또 국제 및 역내 업무에 대한 협력을 강화하고 양국 관계의 건강한 발전을 추진할 것"이라고 전했다.

왕 부장은 이날 일본을 거쳐 1년 만에 한국을 방문한다. 왕 부장은 문재인 대통령과 강경화 외교부 장관을 만나 시진핑 중국 국가주석의 방한 등 양국관계와 한반도 정세 등 국제 문제를 논의할 예정이다.

