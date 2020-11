[아시아경제 박종일 기자] 희망을나누는사람들은 스킨케어 전문 중소기업 긱(GIK)이 저소득 취약계층을 위해 콜라겐 마스크팩을 후원해왔다고 24일 전했다.

긱 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 힘들게 생활하고 있는 기초수급자 가정 및 한부모가정 등 저소득 취약계층을 위해 지속적으로 나눔에 참여하는 기업이 되겠다”고 했다.

후원 물품은 희망을나누는사람들이 전국 기초수급자 가정과 한부모, 미혼모시설 등에 최우선으로 배분한다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr