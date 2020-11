석유공사, 자동차검사소서 방역물품 무료 선물 … ‘싼 주유소 알리미’ 홍보도

울산·부산 해운대 자동차검사소서 마스크·손소독제 배포

주변 최저가 주유소 정보 ‘오피넷’ 활용 시연 등 캠페인도

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국석유공사(양수영 사장)는 25일 한국교통안전공단과 공동으로 울산과 부산 해운대 자동차검사소를 방문하는 시민에게 무료 마스크와 손소독제를 선물했다.

검사소를 방문하는 시민들이 비치된 방역물품을 비대면으로 가져갈 수 있도록 진행됐다. 방역물품은 물량이 다 떨어질 때까지 2곳 자동차검사소에서 비대면으로 배포될 예정이다.

석유공사는 방역물품 배포와 함께 전국 주유소 가격정보를 제공하는 오피넷 서비스도 소개하고 차량 운전자에게 합리적인 주유소 선택·구매도 안내하는 홍보 활동을 벌였다.

오피넷 스마트폰 앱은 주유소 가격과 위치정보를 확인할 수 있으며 경로·지역·고속도로별 주유소 등 유가 관련 정보를 제공한다.

행사에 참여한 석유공사 김경민 경영지원본부장은 지역 주민들이 “감염 예방 캠페인과 함께 싼 주유소를 찾기 쉬운 오피넷 활용으로 가계에도 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr