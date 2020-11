펜트하우스 체육선생님 '박은석', 첫 등장에 시선 강탈…"궁금증 폭발"

[아시아경제 김봉주 기자] 드라마 '펜트하우스'에 출연하는 체육선생님 박은석에 대한 관심이 뜨겁다.

24일 방송된 SBS '펜트하우스'에서는 체육선생님 구호동(박은석)이 난간에서 추락할 뻔한 배로나(김현수)를 구해냈다.

구호동은 긴 헤어스타일과 선글라스 등 독특한 모습으로 등장해 시청자들의 관심을 사로잡았다.

특히 학생들에게 "나 너희 선생이다. 10분 내로 운동장으로 집합. 체육복 안 갈아입고 뭐하냐"라고 말하는 등 카리스마 넘치는 모습을 보였다.

독보적인 존재감으로 분위기를 환기시킨 새로운 인물 구호동이 어떤 행보를 이어나갈지에 대한 시청자들의 궁금증이 증폭되고 있다.

한편 '펜트하우스'는 채워질 수 없는 일그러진 욕망으로 집값 1번지, 교육 1번지에서 벌이는 부동산과 교육 전쟁을 그린 작품이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr