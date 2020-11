원희룡 지사 “전력거래 자유화, 제주가 선도할 것”

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 원희룡 제주특별자치도지사는 최근 “전력거래 자유화를 단계별로 추진하기 위한 큰 걸음을 제주에서 시작하겠다”고 말했다.

원 지사는 지난 23일 오후 서울 더플라자호텔에서 열린 녹색성장위원회 공개토론회에서 ‘그린뉴딜 프런티어 제주, 대한민국을 바꾸다’라는 주제 발표를 진행하며 이같이 말했다.

원 지사는 “탄소 중립사회는 화석연료 의존도를 낮추고 대체 에너지의 경제성 확보, 전력회사의 독점거래 출력 제한 등 앞으로 해결해야 할 과제가 많이 남아있다”고 했다.

그러면서 “여러 과제를 가장 먼저 맞닥뜨린 제주는 10년간의 경험과 노하우를 전국과 공유하고, 그린뉴딜 프런티어로서 대한민국과 전세계를 선도해 나가겠다”고 강조했다.

또 “분산에너지 특구 지정과 그린뉴딜 기본법 제정 등 대한민국의 전력거래 자유화를 제주에서부터 실현하겠다”면서 “사용하고 남는 신재생에너지를 활용해 물을 전기분해해 얻는 그린수소를 연료전지나 수소차의 동력으로 사용하는 P2G 실증사업도 전국 최초로 추진하고 있으며 수소생태계 구축과 수소경제로 나아가는 길을 제주에서부터 열겠다”고 했다.

원 지사는 토크콘서트에서 녹색성장을 위한 초당적 협력과 규제개혁의 필요성도 피력했다.

그는 제주도 풍력발전기를 사례로 들며 “생산된 전기를 거래할 수 있는 현실이 해결돼야 신재생 에너지의 경쟁력이 생길 수 있다”면서 “전기가 직거래되면서 실시간으로 안 쓰는 에너지는 저장할 수 있는 경제성을 지닐 수 있고, 에너지 형태에 따라 소비자와 생산자가 다양하게 연결되는 생태계를 만들어줘야 시장이 형성되고 선도사업도 만들어질 수 있다”고 강조했다.

원 지사는 “환경과 안전은 강화하되, 새로운 일자리를 만들고 시장을 만드는 부분에 있어서는 단계적으로 규제를 풀어야 한다”면서 “지금 그린 뉴딜이 전력을 중심으로 한 에너지에 대해 주로 얘기되고 있으나, 결국 교통, 주택 등 도시 전체로 갈 수 밖에 없다. (그린뉴딜로부터) 우리의 미래 먹거리, 아이들 일자리가 나올 것”이라고 했다.

원 지사는 “정권이 바뀌어도 녹색성장, 그린뉴딜에 대해서는 초당적으로 협력해야 할 것”이라며 “실제로 결과를 만들어낼 수 있는 목표를 정확히 해서 작더라도 실질적인 혁신으로 만들어 확산해나가야 한다”고 했다.

한편 국무총리 소속 녹색성장위원회가 주최한 이번 공개토론회는 ‘기후위기 대응을 위한 탄소중립사회: 지방정부, 대한민국을 바꾼다’를 주제로 개최됐다.

