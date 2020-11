[아시아경제 이민지 기자] 디엔에프 디엔에프 092070 | 코스닥 증권정보 현재가 15,100 전일대비 350 등락률 -2.27% 거래량 146,440 전일가 15,450 2020.11.24 15:13 장중(20분지연) 관련기사 디엔에프, 작년 영업익 52억…전년 대비 64%↓<주식으로 대박나는 매입자금> ① 일반형 연2.99% ②장기형 연3.79%5년<주식으로 대박나는 매입자금> ① 일반형 연2.99% ②장기형 연3.79%5년 close 는 결산배당으로 1주당 200원의 현금배당을 결정했다고 24일 공시했다. 배당금 총액은 21억5236만5600원이다.

