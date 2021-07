[아시아경제 이민지 기자] 디엔에프 디엔에프 092070 | 코스닥 증권정보 현재가 28,250 전일대비 1,600 등락률 -5.36% 거래량 439,624 전일가 29,850 2021.07.28 10:49 장중(20분지연) 관련기사 "디엔에프, D램 미세화 수혜와 점유율 확대 기대"디엔에프, 3D 낸드(NAND) 테마 상승세에 7.08% ↑디엔에프, 1주당 200원 결산배당 결정 close 는 시설자금과 운영자금 조달을 위해 209억원 규모로 제 3자배정 유상증자에 나선다고 28일 공시했다. 제 3자배정 대상자는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,600 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 4,885,785 전일가 78,500 2021.07.28 10:50 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 평택 반도체라인, 가스 문제로 일시 중단 후 복구“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락 close 다. 회사 측은 “생산시설증설 및 차세대 반도체 연구 개발을 위한 운영자금 확보 등을 위한 것”이라고 말했다.

