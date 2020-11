[아시아경제 이민지 기자] 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 60,900 전일대비 400 등락률 -0.65% 거래량 54,573 전일가 61,300 2020.11.24 14:15 장중(20분지연) 관련기사 휴온스-고려대의료원, 코로나19 치료제 개발 맞손휴온스, 안구건조증 신약 국내 임상2상 승인휴온랜드, 결막염 치료제 中 품목허가 close 는 389억3800만원 규모로 충청북도 제천시 왕암동 일원에 신규시설투자를 결정했다고 24일 공시했다. 회사 측은 “신규시설투자를 통한 생산능력을 확대하기 위함”이라고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr