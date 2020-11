[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 2층 양털부츠의 전문브랜드 어그(UGG)매장에서 겨울을 준비하기 위한 따뜻한 신발을 선보이고 있다. 털신은 다양한 디자인의 컬러로 인기를 끌고 있으며 내년도 2월까지 팝업스토어로 선보인다.

