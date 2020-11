[아시아경제 이민지 기자] 바이오톡스텍 바이오톡스텍 086040 | 코스닥 증권정보 현재가 18,100 전일대비 500 등락률 +2.84% 거래량 3,595,754 전일가 17,600 2020.11.24 10:40 장중(20분지연) 관련기사 바이오톡스텍, 검색 상위 랭킹... 주가 11.46%【화제의테마】 여의도 초고수들이 선택한 상승 유망 종목 4選 -무료 배포 중- 美 FDA긴급사용 승인! 공동판매 소식에 ‘주가급등’! 지금 매수하세요! close 은 의약품에 대한 안전성 시험계약을 국내 소재 제약사와 체결했다고 24일 공시했다. 계약금액은 29억5000만원으로 지난해 매출액 대비 11.41%에 해당했다.

