박서준 패브릭소파 에싸(ESSA), '즐거운 우리집' 캠페인 및 기부

[아시아경제 김종화 기자]자코모 패밀리 브랜드 에싸가 '즐거운 우리집(Joyful Family)' 캠페인을 진행한다고 24일 밝혔다.

즐거운 우리집 캠페인은 다양한 형태의 가족구성원들이 우리집이라는 공간에서 가족의 의미를 되새기며 함께 즐거운 시간을 보내기를 바라는 의미를 담아 진행된다.

집 안의 가장 편한 곳에서 부모님, 형제, 남매, 반려동물 등 가족구성원들이 모여 함께하는 즐거운 모습을 사진으로 남긴 뒤 해시태그를 남기면 캠페인 종료 후 가족들과 뜻 깊은 시간을 보낼 수 있도록 가족사진 촬영권 및 호텔 식사권 등을 증정한다.

에싸는 이번 캠페인과 함께 가족 구성원의 수에 맞춰 1~2인 가족, 4인 가족, 대가족, 반려가족 맞춤 특별 기획전도 진행한다. 해당 기획전은 다음 달인 12월 14일까지 진행되며 기간동안 발생한 판매 수익금의 일부는 아동과 지역사회를 위해 기부한다.

한편, 에싸는 유럽 친환경 검증을 통해 안전성을 인정받으며 2020년 패브릭소파 베스트브랜드로 선정되었고, 지난 13일에는 양산에 250평 규모의 직영점을 오픈했다.

에싸의 러스티카, 카시미라 프리미엄 패브릭은 직조 방식이 아닌 극세 원사를 촘촘히 세워 심은 플로킹 공법으로 내구성이 우수해 반려견의 발톱에도 긁힐 염려가 없다. 방오기능까지 갖춰 오염이 쉽게 스며 들지 않으며 물만으로도 간편하게 관리가 가능한 이지클린 기능을 갖추고 있다.

