[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 상상인인더스트리=국내 대형 조선소와 109억원 규모로 LNG 시스템 족장 기자재 공급 계약을 체결했다고 공시.

◆ 대창솔루션=운영자금 조달을 위해 10억원에 달하는 자금에 대해 제3자배정 유상증자를 진행한다고 공시.

◆ 줌인터넷=현저한 시황 변동 관련 조회 공시 답변을 통해 중요 공시 사항이 없다 공시.

◆ PI첨단소재=700억원 규모의 생산라인 시설을 증설키로 했다고 공시.

◆ KT서브마린=거래소는 소송 등의 제기 신청 지연에 대한 공시 불이행을 이유로 불성실공시법인 지정을 예고.

◆ 판타지오=대표이사가 박해선, 지효섭에서 박재홍으로 변경됐다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr