'MDB 프로젝트 플라자' 온라인 개최…해외 조달시장 진출 지원

[아시아경제 김보경 기자] 산업통상자원부와 기획재정부가 공동 주최하고 코트라(KOTRA)가 주관하는 '2020 다자개발은행 프로젝트 플라자'가 25일까지 온라인 방식으로 열린다.

이 행사는 우리 기업들이 다자개발은행(MDB, Multilateral Development Bank) 조달 시장에 진출해 사업을 수주할 수 있도록 지원한다. MDB와 수원국 발주처에 우리 기업의 우수성을 홍보하기 위한 목적으로 매년 개최돼왔다.

이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황임을 감안해 비대면 방식으로 사업설명회·상담회 등 주요 행사를 진행한다.

지난 16일부터 대표 홈페이지(https://mdb2020.or.kr)를 통해 재생에너지·보건·환경 분야 등 다양한 분야의 유망 프로젝트를 소개하는 온라인 사업 설명회를 실시했다.

24일 개최 예정인 웨비나에는 WB·ADB·IDB 등 조달 담당자들이 참여해 포스트 코로나 시대 MDB의 대응 전략과 지역별 사업 발주 현황에 대해 발표한다.

내일(25일) 온라인 프로젝트 상담회에서는 과테말라·방글라데시 등 발주처와 우리 기업 간 상담이 진행된다.

한편 지난 18일 미주투자공사(IDB Invest)는 조달 담당 심사역들과 우리 기업·금융기관 간 화상 설명회를 열고 조달시장 참여 절차와 금융지원 정책을 소개했으며 미주투자공사와 우리 기업의 관심 사업을 공유했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr