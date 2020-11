"포스트 코로나 시대 한-호주 경협 '수소·바이오' 확대하자"

[아시아경제 김혜원 기자] '포스트 코로나' 시대 한국과 호주의 경제 협력 분야를 수소와 바이오 산업 중심으로 확대 강화하자는 목소리가 나왔다.

전국경제인연합회는 24일 여의도 전경련회관에서 호-한 경제협력위원회(AKBC)와 공동으로 '제41차 한-호주 경제협력위원회'를 개최했다. 이번 합동 논의는 수소 산업과 바이오헬스 산업 분야의 한-호 경제 협력 방안을 주제로 했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹으로 인해 온라인으로 열린 이번 회의에는 최정우 한-호 경협위원장(포스코 회장), 사이먼 크린 호-한 경협위원장, 권태신 전경련 부회장 등이 참석했다.

최 위원장은 인사말을 통해 "코로나19로 인해 급격히 변화하고 있는 주변 환경에 적응하는 한편, 한호 양국이 협력해 미래사회의 변화에 맞춰 장기적인 발전 방안을 모색해야 할 때"라고 강조하면서 포스트 코로나 시대 양국 경제 협력의 대표적 분야로 수소에너지와 바이오헬스 산업 두 가지를 들었다.

그는 "세계적으로 친환경 산업인 수소 산업에 대한 관심이 높아지고 있으며 코로나19 사태로 바이오 산업의 중요성도 어느 때보다 높아진 만큼 두 가지 분야를 양국이 협력할 수 있는 미래 성장동력으로 발전시키자"고 제안했다.

성윤모 산업통상자원부 장관은 영상 축사를 통해 "향후 한-호주 간 경제 협력은 지금의 에너지·자원 분야에서의 긴밀한 협력을 유지하면서 수소, 바이오 등 신산업으로 분야를 확대해 나갈 필요가 있다"면서 "수소경제에서는 한국의 로드맵과 함께 수소 활용 분야 세계 1위라는 성과와 호주의 국가 수소 전략을 공동 활용한 양국 협력 사업에 대한 기대가 크다"고 밝혔다.

첫 번째 수소산업 세션에서 조주익 포스코 신성장기획실장은 '수소경제 진전에 따른 한-호 협력 기회'에 대해 발표했다. 조 실장은 "수소경제 활성화 로드맵에 따르면 2040년 에너지용 수소 생산 목표는 526만t에 달하는데, 국내 재생에너지 확장 및 수전해 기술 한계로 국내 공급만으로는 목표를 달성할 수 없으며, 해외 그린수소 확보가 매우 중요하다"고 평가했다.

그러면서 "석탄 대신 수소를 환원제로 하는 신제철 공법인 수소환원 제철로 전환 시 포스코는 국내 최대 그린수소 수요 기업이 될 것"이라며 "한-호 경제 협력이 기존의 화석연료 중심에서 수소경제 협력으로 확장되기를 기대한다"고 전했다.

박훈모 현대자동차 수소에너지사업추진 팀장은 '수소경제 실현을 위한 한-호 수소에너지 밸류체인 협력' 방안을 소개했다. 박 팀장은 "수소를 국가 에너지원으로 확대하기 위한 한국의 의지와 글로벌 3대 수소 수출 국가로의 도약을 목표로 하는 호주와의 수소 밸류체인 협력은 글로벌 수소 경제를 앞당기는 데 많은 기여를 할 것"이라며 "한-호 수소에너지 협력은 크게 호주에서 생산된 수소를 한국으로 도입하는 부분과 호주 내 수소에너지 기반을 확립하는 방향으로 이뤄져야 한다"고 방향을 제시했다.

두 번째 바이오헬스 산업 세션 호주 측 발표자로 나선 피터 도허티 교수(1996년 노벨 생리학?의학상 수상자)는 "평소 코로나19로부터 가장 취약한 사람들을 보호하려면 모두가 이미 코로나19에 걸린 것으로 가정하고 행동해야 한다"며 감염 위험 인지와 대비의 중요성을 강조했다. 또한 그는 "좋은 백신을 얻을 때까지 개방과 폐쇄의 연속적인 주기에 대비할 필요가 있다"며 코로나19 및 향후 인류가 직면할 신형 바이러스 팬데믹 등에 대응하는 차원에서 바이오 산업의 중요성과 이를 위한 한-호주 등 국제 협력의 필요성을 역설했다.

전경련과 AKBC는 내년 코로나19 상황에 따라 양국 수교 60주년을 기념하는 한-호 경협위원회를 개최하기로 합의했다. 한-호 경협위원회는 양국 간 유일한 민간 경제 협의체로 1979년 서울에서 첫 번째 회의를 개최한 이래 올해로 41돌을 맞았다.

