12월 전국 1만9000가구 입주…서울은 3000가구

수도권 17개 단지 1만2507가구, 지방 9개 단지 6571가구

[아시아경제 임온유 기자] 직방은 12월 전국 아파트 입주물량이 1만9078가구로 집계됐다고 23일 밝혔다.

권역별로는 수도권이 17개 단지 1만2507가구, 지방이 9개 단지 6571가구가 입주한다. 수도권은 전월(1만2637가구)과 비슷한 수준에서 공급된다. 서울에서 전월보다 약 2배 많은 3039가구가 입주하고 경기는 과천, 시흥, 평택 등에서 굵직한 단지들이 집들이를 시작해 입주물량이 가장 많다. 지방은 대전, 부산 등 위주로 입주물량이 공급되지만 전월 대비 43% 정도 감소한다.

함영진 직방 빅데이터랩장은 "일반적으로 연말에 입주물량이 몰리는 경향을 보였으나 올해는 단지별 입주시기가 비교적 고르게 계획돼 있어 연말 입주물량이 크게 집중되지 않은 것으로 보인다"고 말했다.

◆12월 주요 입주예정 단지

‘꿈의숲아이파크’는 서울 성북구 장위동에 위치해 있는 장위뉴타운7구역을 재개발한 단지다. 총 1711가구, 59~111㎡(전용면적)으로 구성됐다. 지하철 1호선 광운대역, 4호선 미아사거리역, 6호선 돌곶이역을 이용할 수 있다. 단지 인근에는 북서울꿈의숲이 위치해 있어 쾌적하다. 이마트, CGV 등 생활편의시설이 갖춰진 역세권 상권의 이용이 편리하다. 12월 말부터 입주가 진행될 예정이다.

‘신길파크자이’는 서울 영등포구 신길동에 위치한 신길8구역을 재개발했다. 총 641가구 59~111㎡로 구성됐다. 지하철 7호선 신풍역을 걸어서 이용할 수 있고 대방초등학교, 대영중학교 등으로의 통학이 가능하다. 타임스퀘어, 롯데백화점 등이 위치한 영등포 상권 이용이 용이하다. 입주는 12월 중순경 시작할 예정이다.

‘과천센트럴파크푸르지오써밋’은 경기도 과천 부림동에 위치해 있다. 과천 주공 7-1단지를 재건축한 단지로 총 1317가구, 59~159㎡로 구성됐다. 지하철 4호선 과천역을 걸어서 이용할 수 있고 관문초등학교, 과천중학교 등으로 통학이 가능하다. 서울대공원, 과천저수지 등 단지 인근에 녹지가 풍부해 쾌적한 주거환경을 갖췄다. 입주는 12월 초부터 진행된다.

‘은계파크자이’는 경기도 시흥 은행동에 위치해 있다. 총 1719가구, 51~84㎡의 중소형 면적대로 구성됐다. 은계지구 내 마지막 입주 단지로 편의시설, 상권 등이 대부분 조성돼 있어 생활환경이 편리하다. 서해선 신천역을 통해 서울 지하철 1호선으로의 환승이 용이하고 교육시설로는 은빛초등학교, 소래중학교 등으로의 통학이 가능하다. 입주는 12월 중순 시작한다.

