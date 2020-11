이달 중순 수출 11% 증가…반도체 22%·승용차 12%↑(상보)

관세청, 11월 1~20일 수출입 실적 발표

전년 동기 대비 11.1% 늘어난 313억불

조업일수 0.5일↑…일평균 수출 7.6% 증가

[아시아경제 김보경 기자] 이번달 1~20일 수출액이 전년 동기 대비 11% 가량 늘어난 313억 달러를 기록했다.

23일 관세청이 발표한 '11월 1~20일 수출입 현황(통관기준 잠정치)'에 따르면 이 기간 수출은 313억 달러로 지난해 같은 기간보다 11.1%(31억2000만 달러) 증가했다.

이달 1~20일 조업일수는 16일로 지난해보다 0.5일 많았다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 19억5000만 달러로 전년 동기 대비 7.6%(1억3000만 달러) 증가했다.

주요 수출 품목별로 보면 반도체(21.9%), 승용차(11.9%), 무선통신기기(36.2%) 등은 증가한 반면 석유제품(-48.2%), 컴퓨터주변기기(-1.9%), 가전제품(-3.1%) 등은 감소했다.

국가별 수출은 중국(7.2%), 미국(15.4%), 유럽연합(EU·31.4%) 등은 증가했지만 일본(-7.2%), 중동(-21.8%), 호주(-15.2%) 등은 감소했다.

