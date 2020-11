식약처, WHO 코로나 백신 품질인증 평가 참여

[아시아경제 서소정 기자] 식품의약품안전처(처장 김강립)가 세계보건기구(WHO)의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 품질인증(PQ) 평가에 참여한다.

22일 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 식약처는 백신 균등 공급을 위한 다국가 연합체인 ‘코백스 퍼실리티’를 통해 공급될 코로나19 백신에 대한 WHO 품질인증 평가에 심사자 자격으로 참여한다.

코백스 퍼실리티는 백신 공동 구매·배분을 위한 국제 프로젝트로 WHO·세계백신면역연합(GAVI)·감염병혁신연합(CEPI)이 공동으로 운영한다. 참여국이 자금을 내고 제약사와 백신 구매 계약을 먼저 체결한 뒤 개발이 완료되면 공급을 보장받는 시스템이다.

품질인증 평가는 WHO가 국제조달을 통해 백신 등 의약품을 공급하기 위해 품질과 안전성·유효성을 평가하는 것으로, 품질인증을 받아야 국제조달 입찰에 참여할 수 있다.

코백스 퍼실리티를 통해 공급될 코로나19 백신도 WHO 품질인증을 받아야 배분이 가능하다.

식약처는 백신 분야의 규제역량을 인정받아 2012년부터 WHO의 품질인증에 참여하고 있다.

식약처는 "WHO 코로나19 백신 품질인증에 참여함으로써 코로나19 위기 극복을 위한 국제사회의 노력에 적극 기여하고, 동시에 우리나라의 백신 심사 수준에 대해 국제적으로 인정받는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

