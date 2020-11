박능후 "식약처, WHO 코로나19 백신 품질인증 평가 참여"(상보)

"코로나19 백신 품질인증 평가에 심사자 자격으로 참여"

[아시아경제 박선미 기자] 식품의약품안전처가 세계보건기구(WHO)의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 품질인증(PQ) 평가에 참여한다.

박능후 중앙재난안전대책본부 1차장은 22일 오후 정례브리핑에서 "식약처는 백신 균등 공급을 위한 다국가 연합체 '코백스 퍼실리티'를 통해 공급될 코로나19 백신 품질인증 평가에 심사자 자격으로 참여한다"고 밝혔다. 식약처는 백신 분야의 규제역량을 인정받아 2012년부터 WHO의 품질인증에 참여해왔다.

품질인증은 WHO가 국제조달을 통해 개발도상국 등에 공급하는 의약품의 품질과 안전성ㆍ유효성을 평가하는 제도로, 품질인증을 받아야 국제 조달 입찰에 참여할 수 있다. 코백스 퍼실리티를 통해 공급될 코로나19 백신도 WHO 품질인증을 받아야 배분이 가능하다.

