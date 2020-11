안철수 “청년들, 불공정·국가부채 등에 목소리 내야”

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 22일 “지금까지 대한민국 역사상 가장 높은 스펙의 청년들, 가장 열심히 노력하는 청년들임에도 불구하고 그 재능을 발휘할 기회를 가지지 못하고 있다”며 “그나마 있는 기회들도 불공정하다”고 비판했다.

안 대표는 이날 국회 의원회관에서 열린 국민의당 온택트 청년정치학교 입학식에서 “지난번 ‘인국공 사태’만 보더라도 많은 청년들이 정말 좌절했을 것”이라며 이같이 말했다.

안 대표는 “정규직은 정규직대로 불공정하게 비정규직이 기회를 가졌다는 생각, 비정규직은 비정규직대로 정규직으로 바꾸면서 탈락자들이 나오기 때문에 느끼는 불공정, 취업을 준비하는 취준생 입장에서도 그렇게 오랫동안 준비를 한 그 일자리들이 사라지고 기회가 박탈당한 것에서 느끼는 불공정이 청년들을 더 힘들게 만들고 있다”고 지적했다.

안 대표는 “미래도 심각하다. 국가부채가 늘어나고 있지 않느냐. 국가부채는 청년들이 다 갚아야 할 빚이다. 그걸 지금 기성세대가 당장 급해서 쓰고 있는 것”이라며 “환경문제도 심각하다. 여러 가지 이유로 환경이 황폐화되고 있는데 그 몫은 다 청년들에게 돌아가고 있다. 청년 여러분들이 목소리를 내야 한다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr