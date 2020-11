M버스, 준공영제 전환 첫 발 내딛는다

[아시아경제 이춘희 기자] 오는 24일부터 광역급행버스(M버스)가 순차적으로 준공영제로 전환된다.

국토교통부 대도시권광역교통위원회는 '광역급행버스 준공영제 시범사업' 3개 노선이 오는 24일부터 순차적으로 준공영제로 전환해 운행한다고 22일 밝혔다. 이는 지난해 5월 발표된 '국민교통복지 향상을 위한 버스분야 발전방안'의 이행을 위하여 연구용역과 버스회사의 면허반납, 사업자 모집 공고·평가, 한정면허 발급 등의 절차를 거쳐 이뤄졌다.

가장 먼저 남양주 월산지구~잠실광역환승센터를 잇는 M2341 노선이 오는 24일부터 평일 기준 하루 38회 운행을 시작으로 준공영제 운행을 시작한다. 이어 M5333(안양 동안경찰서에서~잠실역) 노선이 오는 26일부터 평일 기준 하루 43회, M6427(김포 양곡터미널~강남역)이 다음달 1일부터 평일 기준 하루 40회 운행을 시작한다.

이번 M버스 준공영제 시범사업 노선은 이용객들에게 보다 향상된 서비스를 제공하기 위해 여러 가지 편의시설이 장착된 신규 차량으로 운행된다. 남양주 노선은 준공영제 운행이 시작되는 오는 24일부터 신규 차량이 투입되고, 안양과 김포 노선은 차량 출고 일정을 고려해 각각 다음달과 내년 1월부터 투입된다.

새로이 투입되는 차량은 기존 차량보다 앞뒤 좌석간 간격이 800㎜에서 최대 854㎜로 늘어난다. 일부 차량은 옆 좌석과의 간격 조정 기능도 장착해 편안한 승객 공간을 제공한다. 차내 공기 질 개선을 위해 차내 이산화탄소(CO2) 농도가 높아지만 자동으로 차량 내 공기를 환기시켜주는 스마트 환기 시스템 탑재와 공기청정필터 설치 등도 이뤄진다. 이와 함께 무료 와이파이 제공과 USB 충전 포트 설치를 통해 전자기기 사용 편의성도 증진한다.

국토부는 노선별 이용 수요에 맞춰 충분한 좌석을 공급하는 한편 이용현황을 주기적으로 모니터링해 선제적인 증차·증회운행도 실시한다. 이를 통해 ▲만차로 인한 탑승 실패 ▲중간 정류소의 장시간 대기 ▲앞쪽 정류소로 이동 등 이용 불편이 대폭 감소할 것으로 기대된다.

이와 더불어 다음달부터 국가 사무로 전환이 왼료되는 일반 광역버스도 준공영제 시범사업에 착수하기 위한 사업자 모집 공고를 실시해 광역버스 공공성을 강화할 계획이다.

지종철 대광위 광역교통정책국장은 "광역버스 준공영제가 성공적으로 안착될 수 있도록 준공영제 노선의 안전 및 서비스 관리에 최선을 다하겠다"며 "준공영제 시행 노선을 지속적으로 확대하여 보다 많은 국민들이 품질 좋은 대중교통 서비스를 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

