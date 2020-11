"경찰이 내 말 안 들어줘"…부산대교 아치에 올라가 아찔한 투신 소동

[아시아경제 나한아 기자] 경찰이 조사 과정에서 자신의 말을 들어주지 않는다는 이유로 부산대교 아치에 꼭대기에 올라가 투신소동을 벌인 남성이 3시간여 만에 구조됐다.

22일 오전 0시께 경찰은 부산 영도구 부산대교 아치에 한 남성이 올라갔다는 신고를 받고 출동했다. A(40·남) 씨는 부산대교 가운데 10m 정도 높이의 아치에 서서 투신 소동을 벌이고 있었다.

경찰은 차량 통행을 통제하고 소방대원과 사다리차를 동원해 A 씨를 설득해 3시간여 만에 구조했다.

A 씨는 "자신이 연루된 폭행 사건에서 경찰이 폭행을 당했다는 말을 잘 들어주지 않는다"라며 경찰 조사와 사건 처리에 불만을 품고 이 같은 일을 벌인 것으로 알려졌다.

경찰은 아치에서 내려온 A 씨를 일단 귀가 조치했다. 또 A 씨에게 시설물 무단침입 혐의로 처벌하는 방안을 검토하고 있다.

부산대교에 올라가 투신 소동을 벌이는 일은 이번이 처음이 아니다. 부산대교에 올라가 투신소동을 벌이는 사람들이 많아지자, 관할 지자체는 철제 아치 진입을 막는 구조물을 설치했지만 출입을 완전히 막지는 못하고 있다.

