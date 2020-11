한국타이어, 11년 연속 '품질경쟁력우수기업' 선정

명예의 전당에 이름 올려

[아시아경제 김지희 기자] 한국타이어앤테크놀로지가 산업통상자원부 국가기술표준원이 주최하고 한국표준협회가 주관하는 ‘제 46회 국가품질경영대회’에서 품질경쟁력우수기업으로 선정됐다고 22일 밝혔다.

특히 한국타이어는 2010년부터 11년 연속 선정되는 등 명예의 전당에 이름을 올리게 됐다. 명예의 전당은 10회 이상 품질경쟁력우수기업으로 선정된 기업을 대상으로 도전 자격이 주어진다.

이번 수상에서 한국타이어는 지속적인 R&D 투자와 고객만족을 위한 노력을 통해 품질 경쟁력 향상을 이끌어 온 성과를 인정 받았다. 특히 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 전세계 46개 완성차 브랜드 약 320여개 차종에 신차용 타이어(OET)를 공급하고 있다. 최근에는 포르쉐의 첫 순수 전기차 모델 타이칸에 신차용 타이어를 공급하며 기술력을 입증하기도 했다.

앞으로도 한국타이어는 빠르게 변화하는 글로벌 경영 환경 속에서 혁신적인 연구개발 시스템과 품질 경쟁력을 기반으로 글로벌 타이어 시장을 선도해 나간다는 계획이다.

한편 국가품질경영대회는 품질경영활동으로 탁월한 경영성과를 창출해 시장경제 달성에 기여한 공로자와 기업을 서훈·표창하는 국가품질경영 진흥대회다.

