기아차, 코레일과 장애인 여행 지원 협력

자동차-철도 연계 다중 모빌리티 서비스 제공

[아시아경제 김지희 기자] 기아자동차와 한국철도공사(코레일)가 장애인 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아차는 지난 20일 서울 중구 소재 한국철도공사 서울본부에서 신동수 기아차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 22일 밝혔다. 이번 협약은 여행이 어려운 장애인과 그 가족을 위해 자동차와 철도를 연계한 다중 모빌리티 서비스를 제공해 장애인 가정의 여행 활성화에 기여하기 위해 마련됐다.

이번 업무협약을 통해 양사는 ‘해피트레인×초록여행’ 협력 프로그램을 새롭게 운영한다. 향후 2년간 120가족(약 500명)을 대상으로 진행한다. 한국철도공사는 KTX 왕복 열차표를 지원하고, 기아차는 초록여행을 통해 ‘카니발 이지무브’ 개조 차량과 유류비를 지원하게 된다.

프로그램 대상자로 선정되길 희망하는 이들은 초록여행 홈페이지 이벤트 페이지에 접속한 후 희망 날짜를 선택하고 사연을 접수하면 된다.

기아차 관계자는 “이번 한국철도공사와의 업무협약을 통해 장애인들의 이동권 향상에 기여할 수 있게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 자동차와 다른 이동수단의 연결을 통해 장애인을 포함한 모든 사람들에게 편리한 이동을 지원하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

한편 기아차가 2012년 6월 시작한 초록여행은 경제적 여건이나 이동의 자유 측면에서 어려움을 겪는 장애인을 돕기 위한 사회공헌 사업이다. 차량·여행 경비·유류비 등을 지원함으로써 장애인들이 여행에 대한 거리감을 극복할 수 있는 기회를 제공한다. 출범 이후 현재까지 약 8년간 6만여명의 장애인과 그 가족들의 여행을 지원했다. 지난해에는 약 1만명의 여행을 도왔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr