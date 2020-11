첫 온라인 외투기업 채용박람회…글로벌 105개사 참가

[아시아경제 이광호 기자]산업통상자원부는 '제15회 외투기업 채용박람회'가 온라인으로 23일부터 5일간 개최된다고 밝혔다.

이번 박람회는 산업부가 주최하고 KOTRA, 서울시, 금융감독원이 공동 주관한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따라 처음 온라인으로 개최되는 이번 채용박람회는 외국인 투자기업에게 기업홍보 및 우수인재 채용의 기회와 구직자에게는 글로벌 기업에 취업할 수 있는 기회를 제공하는 대표적 일자리 행사로 포춘 글로벌 500대 기업 15개사, 포브스 글로벌 2000대 기업 25개사를 포함한 105개사가 참가한다.

기업홍보관(105개사), 채용설명회(19개사), 1:1면접(19개사), 취업특강(9강), 취업컨설팅(50회), 이벤트(7종) 등 다채로운 행사도 진행된다.

특히 취업컨설팅을 통해 영문이력서와 자기소개서 작성 방법 및 모의면접 노하우 등 구직자들에게 더욱 특화된 채용관련 정보를 제공하고, 사전 이력서 심사를 통해 선정된 구직자를 대상으로는 1대 1 심층면접이 진행돼 실질적인 채용 기회가 확대될 것으로 예상된다.

산업부 관계자는 '이번 외투기업채용박람회가 코로나19로 국내 취업시장이 그 어느 때보다 어려운 상황에서 열리는 만큼, 구직자들의 적극적인 참여가 있기를 바란다"며 "청년실업난이 가중되는 상황을 감안 양질의 일자리 기회를 제공하는 노력을 앞으로도 계속 해나가겠다"고 말했다.

