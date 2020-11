서울 강서구, 서울시 토지·지적 업무 평가 최우수기관 선정

지적재조사 분야 최우수기관 선정...지적재조사 사업, 지적경계 불일치 지역 현황 정비 등 높이 평가

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 서울시가 주최한 ‘2020년 토지·지적관리 업무 평가’에서 지적재조사 분야 ‘최우수기관’에 선정됐다고 밝혔다.

토지·지적관리 업무 평가는 토지·지적 업무 전반에 관한 사항을 평가해 우수기관(공무원)을 선정·표창, 사기진작을 도모, 우수사례를 공유, 수요자 중심의 맞춤형 토리관리 정책을 구현하고자 매년 시에서 실시하고 있다.

올해 평가는 지난해 11월부터 올해 9월까지 서울시 25개 자치구에서 추진한 토지·지적 업무 관련 실적을 평가한 것으로 ▲토지정책 ▲부동산 평가 ▲부동산 관리 ▲공간측량 ▲지적재조사 등 5개 분야로 나누어 진행됐다.

구는 지적재조사사업과 지적경계 불일치 지역 현황 정비사업 추진을 통해 지적재조사 분야에서 서울시 25개 자치구 중 최우수기관에 선정되는 성과를 거뒀다.

특히 효율적인 토지 관리를 위해 토지의 실제 현황과 지적공부 상 등록사항이 일치하지 않는 화곡동 소재 56필지를 ‘지적재조사 사업지구’로 지정하기로 하고 토지 소유자들과 수차례 개별 면담을 실시해 68% 이상의 동의를 받는 등 적극적인 행정을 펼친 점이 좋은 평가를 받았다.

또 토지 소유자 수와 동의자 수 산정방법 개선을 위해 지적재조사특별법 시행령 개정을 건의 하는 등 업무개선을 위해 많은 노력을 기울인 점도 높이 평가받았다.

노현송 구청장은 “구민의 재산권과 직결되는 지적 업무에서 좋은 평가를 받게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 앞으로도 ”고품질의 지적민원서비스가 이뤄질 수 있도록 노력하겠다“고 말했다.

구는 지난해 행정안전부가 개최한 2019 민원제도개선 우수사례 경진대회에서 ‘민원편의 제공, 측량신청과 토지이동 딱 한번에 OK’ 사례로 동상을 수상한 바 있다.

