[아시아경제 금보령 기자] 파루 파루 043200 | 코스닥 증권정보 현재가 2,945 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,916,295 전일가 2,945 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 아프리카돼지열병 멧돼지에서 또 발견!! 초비상파루, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.81%파루, 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 상승세에 14.56% ↑ close 는 인쇄전자 사업부문을 단순·물적분할해 파루인쇄전자를 신설한다고 20일 공시했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr