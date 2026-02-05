[특징주]파루, '머스크 주목' 태양광 기대감에 장 초반 28% 급등

전 거래일에도 상한가 마감

파루 파루 043200 | 코스닥 증권정보 현재가 1,217 전일대비 206 등락률 +20.38% 거래량 22,671,774 전일가 1,011 2026.02.05 11:28 기준 관련기사 [특징주]태양광株, 재생에너지 풍부한 곳에 산단건립 추진 '강세' 코스피, 기관 순매도에 2620선으로 후퇴'햇빛연금' 공약에 줄줄이 신고가…태양광株 볕드나 전 종목 시세 보기 close 가 태양광 산업에 대한 기대감에 28% 급등하며 강세를 보이고 있다.

5일 오전 9시20분 현재 한국거래소에서 파루는 전 거래일 대비 28.19% 오른 1296원에 거래되고 있다. 파루는 전날에도 상한가로 거래를 마친 바 있다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자의 언급 등 태양광 산업에 대한 기대감이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 머스크의 스페이스X는 태양광 기반 위성 군집을 통해 우주 공간에서 전력을 직접 생산·공급하는 전략을 추진 중이다. 2028년까지 테슬라와 스페이스X의 태양광 연 생산능력을 총 200GW까지 늘리는 것을 목표로 한다고 밝히기도 했다.

아울러 전날 머스크가 파견한 테슬라팀, 스페이스X팀이 중국 현지의 태양광 기업을 여러 곳 방문한 것으로 알려졌다.

전우제 KB증권 연구원은 보고서에서 "과거에도 머스크는 과도한 목표를 제시해 왔기에 달성 가능성은 의문이지만, 미래 계획에 태양광·전기차·AI·로봇·우주가 연결돼 있는 것은 명확하다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>