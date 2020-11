[아시아경제 김혜원 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 23,750 전일대비 550 등락률 +2.37% 거래량 5,894,859 전일가 23,200 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 대한항공 사장 "구조조정 안 한다, 계약에도 넣었다"대한항공, 최근 5일 개인 748만 2822주 순매수... 주가 2만 3900원(+3.02%)공정위원장 "대한항공-아시아나 M&A, 소비자·효율성 다각도 분석" close 과 지상조업사 한국공항의 협력사들이 대한항공의 아시아나항공 인수 지지 의사를 밝혔다.

대한항공과 한국공항의 25개 협력사는 20일 성명서를 내고 "지상조업과 도급업무를 수행 중인 협력사들은 전례 없는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화에 따른 절체절명의 위기를 겪고 있다"며 "위기 속에서 최근 대한항공의 인수 결정을 적극적으로 지지한다"고 밝혔다.

협력사들은 "이번 인수 결정은 국가 기간산업인 항공산업의 경쟁력을 강화함으로써 항공사뿐 아니라 협력사를 포함한 항공업계 전반이 동반 성장할 수 있는 절호의 기회가 아닐 수 없다"고 강조했다.

이어 "항공사의 글로벌 경쟁력 확보와 지속적인 성장은 국가 경제 발전뿐만 아니라 협력사들의 존폐와 소속 직원 생존권과도 직결돼 있다"며 "원만한 인수가 이뤄지기를 기대한다"고 전했다.

