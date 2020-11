섬산련 "수요맞춤형 신소재컬렉션 개최"

[아시아경제 조유진 기자] 한국섬유산업연합회(회장 이상운, 이하 섬산련)는 한국섬유수출입협회와 공동으로 '2020 섬유패션기업간 수요 맞춤형 신소재 컬렉션'을 개최했다고 20일 밝혔다.

지난 18일 섬유센터에서 열린 행사에는 국내 원사, 직물 기업들이 개발한 신제품들을 대거 선보였다. 이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 철저한 방역지침에 따라 시간대별 인원 통제, 여러 단계의 등록절차, 상담시간 제한 등을 준수해 진행됐다. 행사에는 사전 신청자(450여명)를 훌쩍 넘는 600여명의 방문객이 찾아 친환경, 지속가능 섬유에 대한 관심을 확인할 수 있었다.

방문 바이어를 대상으로 설문조사를 실시한 결과 코로나19 이후 소싱전략에 대해 응답자 중 77%는 기존 거래처 위주의 소싱, 12%는 온라인 플랫폼을 활용한 신규 소싱을 선택했으며, 11%는 소규모 상담회를 활용한 소싱을 하는 것으로 조사됐다.

컬렉션과 연계해 개최한 '2020 글로벌 리테일러 신소재 분석 세미나'에서는 글로벌 브랜드들이 요구하는 신소재 분석정보와 국내 소재기업의 신개발 동향을 한 자리에서 접할 기회를 제공했다.

세미나도 사회적 거리두기로 최소한의 인원만 참석해 진행됐으며, 대신 더 많은 바이어들이 자유롭게 시청할 수 있도록 섬산련 유튜브 채널을 통해 업로드 할 예정이다.

섬산련 최문창 이사는 "코로나19로 인해 새로운 글로벌 공급망이 재편되고 있는 가운데, 소비자들의 친환경 제품과 지속가능성에 대한 인식이 확산되고 있다”며 "어려운 상황이지만 신소재컬렉션 현장에서 섬유패션 기업의 뜨거운 열정과 간절함을 느낄 수 있었다”고 밝히며 "우리 섬유패션산업이 위드코로나 시대에 새로운 돌파구를 찾고 새롭게 활력을 찾을 수 있는 계기로 되었기를 바란다”고 전했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr