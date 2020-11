진중권 "그냥 '문재인 공항'으로 해라, 왜 굳이 노무현을…"

[아시아경제 강주희 기자] 진중권 전 동양대 교수가 더불어민주당이 추진 중인 부산 가덕도 신공항 이름을 '노무현 국제공항'으로 하자는 일각의 주장에 대해 "그냥 '문재인 공항'이라고 하라"고 비꼬았다.

진 전 교수는 19일 자신의 페이스북에서 올린 글에서 "(가덕도 신공항은) 문 대통령 각하의 선물 아닌가"라며 "선물값은 우리가 치러야 하지만. 왜 괜히 노무현을...이런 걸 클리엔텔리즘(후견주의)이라 그런다"고 비판했다.

그러면서 "노무현 대통령은 보궐선거 때문에 공항을 짓는 것에 반대했을 것"이라고 덧붙였다.

이에 이준석 전 국민의힘 최고위원은 진 전 교수 글 댓글에 "무슨 소리냐. 공항 짓는데 가장 크게 기여한 사람의 이름을 붙여야 한다"며 "오거돈 공항으로 하자"라고 남겼다. 이는 오거돈 전 부산시장이 성추문으로 시장직에서 사퇴하면서 보궐선거를 치르게 된 점을 비꼰 것으로 보인다.

한편, 조국 전 법무부 장관은 가덕도 신공항을 '노무현 공항'으로 하자고 주장했다.

조 전 장관은 이날 자신의 페이스북에 '가덕도 신공항 사업은 내년 4월 부산시장 보궐선거를 겨냥한 움직임'이라는 취지로 주장한 기사 내용을 공유하며 "이런 비난 기꺼이 수용해 공항명을 지으면 좋겠다. '가덕도 노무현 국제공항!'"이라고 제안했다. 이는 가덕도 신공항 추진 계획을 처음으로 공식 검토한 참여정부의 공을 기리자는 뜻으로 보인다.

앞서 김해신공항검증위원회가 지난 17일 김해신공항 확장과 관련해 근본적인 재검토가 필요하다는 검증 결과를 밝히면서 여권에서는 가덕도 신공항 추진을 위한 움직임에 속도를 내고 있다. 이에 신공항 명명을 두고도 정치권 안팎에서 갑론을박이 벌어지고 있다.

